Michael Bolton sagt nach Not-OP Konzert in London ab

Der Grammy–Gewinner, zu dessen Hits unter anderem «How Am I Supposed to Live Without You» gehört, erhole sich nun zu Hause davon und sei «umgeben von der enormen Liebe und Unterstützung» seiner Familie. In den kommenden Monaten wolle Bolton sich auf seine Genesung konzentrieren, teilte er damals mit. Deshalb lege er eine «vorübergehende Pause» vom Tourleben ein. Bald wolle er jedoch wieder auf der Bühne stehen, hiess es. Die Rückkehr wird nun wohl noch einige Zeit dauern.