Michael Bully Herbig kündigt Live-Show in München an

Ein Abend voller Überraschungen

Ob ihm das gelingen wird, zeigt sich im kommenden Herbst. Am 10. September 2026 wird Herbig mit seiner Show «Leider Live!» in der Olympiahalle München auftreten. Es soll ein einmaliges Ereignis bleiben. Was den Abend inhaltlich füllen wird, ist bewusst offen gehalten. Laut Ankündigung könnten Anekdoten, Improvisationen, Musik und spontane Momente auf das Publikum warten – ein konkretes Programm soll es nicht geben. Was tatsächlich passiert, weiss nach Aussage der Veranstalter niemand – nicht einmal Bully selbst.