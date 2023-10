Michael Caine beendet Karriere: Auch diese Schauspieler sind in Rente

Nach etlichen Ankündigungen und anschliessendem Zurückrudern: Michael Caine (90) verabschiedet sich endgültig in die Schauspielrente. Das kündigte der britische Charakterdarsteller in einem Interview mit der BBC an. Sein aktueller Film «The Great Escaper» wird damit auch sein letzter sein. Für die Hauptrolle eines Mannes, der aus dem Pflegeheim fliegt, um ein Veteranentreffen zu besuchen, erhielt er gute Kritiken, nun könne er beruhigt aufhören, so seine Begründung. Michael Caine ist nicht der einzige Schauspieler, der Hollywood in den letzten Jahren den Rücken gekehrt hat.