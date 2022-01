Michael Degen wird 90 Jahre: «Altern ist kein Vergnügen»

Der deutsch-israelische Schauspieler Michael Degen feiert am Montag, den 31. Januar 2021, seinen 90. Geburtstag. Schon seit einiger Zeit hat sich der gebürtige Chemnitzer mehr oder minder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zu seinem Jubiläum gab Degen in der «Bild am Sonntag» eines seiner selten gewordenen Interviews. Altern sei kein Vergnügen, sagt Degen auf seinen runden Ehrentag angesprochen offen. Er habe noch keinen Vorzug daran entdecken können.