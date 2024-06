Michael Douglas: «Ich versuche nicht, mein Alter zu verstecken»

Hollywoodstar Michael Douglas (79) feiert am 25. September dieses Jahres seinen 80. Geburtstag. Gesehen, gemacht und erlebt hat der Schauspieler viel, seine Arbeit könnte er längst niederlegen – tut er aber nicht. 2023 spielte er noch im Marvel–Sci–Fi–Film «Ant–Man and the Wasp: Quantumania» mit, dieses Jahr hat er in der Apple TV+–Miniserie «Franklin» die Hauptrolle des Benjamin Franklin übernommen. «Ich glaube, das innere Kind bleibt immer bestehen», sagt Douglas im Interview mit der «Bild»–Zeitung. Nur seine «Aussenverkleidung» habe sich «dramatisch» verändert, doch das sei eben «die Realität».