Michael Douglas kommt mit seinen Kindern auf den roten Teppich

Elegantes Auftreten der Familie

Für den Red Carpet kleidete sich Michael Douglas in einem dunkelblauen Jackett, unter dem er ein Hemd in einem helleren Blauton trug. Die oberen Knöpfe des Hemdes liess er offen. Eine dunkelgraue Hose sowie schwarze Schuhe und ein schwarzer Gürtel vervollständigten das Outfit. Dylan Douglas wählte mit einem dezent gestreiften Anzug in Hellbeige und einem weissen Hemd einen zeitlosen Look. Seine Schwester Carys zeigte sich in einem weissen Blazer, zu dem sie ein weisses Top und einen langen Maxirock aus silbern schimmerndem Satin kombinierte.