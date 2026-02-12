Michael Douglas kündigt seine Memoiren für Herbst 2026 an

Schauspiellegende Michael Douglas (81) will diesen Herbst seine Memoiren veröffentlichen. Das Buch soll am 6. Oktober erscheinen. Einen offiziellen Titel hat das Werk noch nicht.
Douglas will darin Aufschluss über sein Familienleben und seine langjährige Karriere geben, die Rechte an der Biografie hat sich der Verlag Grand Central Publishing gesichert, wie "Deadline" berichtet.
Lebensgeschichte aus der eigenen Perspektive
Douglas arbeitet gemeinsam mit dem Journalisten Mike Fleming Jr. an dem Buch. «Nachdem ich über viele Jahre immer wieder gefragt wurde, habe ich endlich entschieden, dass es Zeit ist, meine Geschichte auf meine Weise zu erzählen», sagte Douglas zu «Deadline».
«Nicht die Highlight‑Version, nicht die Version, die von Schlagzeilen oder Einspielergebnissen geprägt ist, sondern die echte. Ich habe ein Leben geführt, das sich öffentlich abspielte, während es gleichzeitig sehr privat war – und das ist ein Unterschied. Es geht darum, woher ich komme, wogegen ich gekämpft habe und was ich für mich selbst gewählt habe. Ruhm kann die Wahrheit verwischen; das ist mein Versuch, sie wieder in den Fokus zu rücken.»
Biografie soll auch die Schattenseiten beleuchten
Die Biografie soll Douglas' Weg aus dem Schatten seines berühmten Vaters Kirk Douglas nachzeichnen und dabei die Herausforderungen offenlegen, denen er sich stellen musste – darunter eigene Suchtprobleme, die Ehe und Karriere bedrohten sowie die Drogenprobleme und mehrjährige Haftstrafe seines Sohnes.
Gleichzeitig wird das Buch auch auf seine Errungenschaften und Erfolge eingehen – beruflich und privat – darunter seinen Kampf gegen Zungenkrebs und seine Ehe mit Catherine Zeta–Jones (56).
Douglas legte Auszeit ein
Bei einer Pressekonferenz beim Karlovy Vary International Film Festival letzten Sommer erklärte Michael Douglas, dass er seit 2022 bewusst keine neuen Projekte mehr angenommen habe, weil ihm klar geworden sei, dass er seine Karriere langsam zurückfahren müsse.
Vor drei Jahren stand er zuletzt für die Miniserie Franklin vor der Kamera, in der er den Gründervater Benjamin Franklin verkörperte; die Serie startete 2024 bei Apple TV+. Nach fast sechs Jahrzehnten harter Arbeit betonte Douglas, dass er nicht zu denen gehören wolle, die «am Set tot umfallen».
Einzigartige Karriere erstreckt sich über fünf Jahrzehnte
Michael Douglas' Karriere im Showgeschäft erstreckt sich über fünf Jahrzehnte und umfasst Schauspielerei und Produktion. Zu seinen bekanntesten Rollen als Schauspieler gehören die Filme «Wall Street», «Basic Instinct» und «Eine verhängnisvolle Affäre».
Als Produzent von «Einer flog über das Kuckucksnest» gewann er einen Oscar für den besten Film, und für seine Rolle in «Wall Street» erhielt er den Oscar als bester Hauptdarsteller.