Michael Douglas: Schauspiel-Pause und Marvel-Aus

Absage an Marvel–Rolle

Auch ganz neue Generationen von Filmfans konnten den grossen Hollywood–Mimen in den vergangenen Jahren neu kennenlernen. In den bislang drei «Ant–Man»–Filmen des Marvel Cinematic Universe verkörperte er Dr. Hank Pym. Zuletzt erschien Anfang 2023 der finanziell enttäuschende «Ant–Man and the Wasp: Quantumania».