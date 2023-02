Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones: Glamour-Familienausflug

Viele Stars auf dem roten Teppich der Weltpremiere

Douglas spielt in dem neuen Marvel-Film erneut die Rolle des Dr. Henry «Hank» Pym. «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» startet am 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos. Der Streifen läutet die fünfte Phase im Marvel Cinematic Universe ein. Bei der Weltpremiere in Los Angeles schritt auch Hauptdarsteller Paul Rudd (53) über den roten Teppich zum Regency Village Theatre. Er hatte seine Frau Julie Yaeger (54) dabei. Bill Murray (72), der in «Ant-Man 3» eine Nebenrolle spielt, stellte sich solo den Fotografen.