Michael Douglas wird 80: Viele Krisen und ein grosses Happy End

Der dritte Frühling

Privat ist also wieder alles im Lot und seit 2015 erlebt auch die Karriere von Douglas so etwas wie ihren dritten Frühling. Denn mit Ü70 wurde er dank seiner Rolle als Henry «Hank» Pym im Streifen «Ant–Man» auf seine alten Tage noch zum Marvel–Helden. Drei weitere Male verkörperte er den Part seither noch, zuletzt erst im vergangenen Jahr in «Ant–Man and the Wasp: Quantumania».