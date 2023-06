Michael Fassbender: Crash beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans

Michael Fassbender (46) ist mit einem Crash aus dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans ausgeschieden. Der Schauspieler und Hobbyrennfahrer krachte am Sonntag mit seinem Porsche 911 in eine Streckenabsperrung. Fassbender blieb bei dem Unfall unverletzt. Er fuhr das Auto zurück in die Box, der Wagen konnte aber nicht mehr repariert werden.