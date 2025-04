Michael Hartl will seinen Körper der Wissenschaft spenden

Wohl auch zur Zufriedenheit ihres Mannes: «Fast ein halbes Jahrhundert schon verbringen wir Zeit in unserem Ferienhaus in Fieberbrunn und fokussieren uns täglich auf den Blick zum Wilden Kaiser. In allen Lebenslagen, in allen Situationen und Stimmungen», so Marianne Hartl. Der Gebirgszug des Kaisergebirges gebe ihnen «so viel Kraft». Sie hätten ihn bereits millionenfach fotografiert und er fasziniere beide immer wieder aufs Neue.