Etwas über zwei Monate ist es her, dass Michael Hartl (73), die männliche Hälfte des Schlagerduos Marianne (69) und Michael, einen Schlaganfall erlitten hat. Am 10. März 2022 änderte sich das Leben des Musikers von einem Moment auf den anderen. Seither ist es still um Hartl geworden, die vergangenen Wochen kämpfte er sich zurück ins Leben. Wie es ihm inzwischen geht, hat er nun im Interview mit der Zeitschrift «Bunte» verraten.