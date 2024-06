Michael J. Fox beteuert seiner Frau zum Geburtstag: «Ich liebe dich»

«Der wunderschöne Tag der wunderschönen Tracy»

Der «Zurück in die Zukunft»–Star ist in der Vergangenheit schon häufiger mit romantischen Nachrichten an seine Frau aufgefallen, mit der er vier Kinder hat. Auch zu ihrem 64. Geburtstag am 22. Juni 2024 widmete er ihr einen rührenden Instagram–Beitrag. Er schrieb: «In jeder schönen Hinsicht ist es der wunderschöne Tag der wunderschönen Tracy.» Weiter betonte er: «Ich liebe dich und heute wird grossartig.» Er versprach, dass es ein «epischer Tag» werde und versicherte ihr, dass er «immer für immer» ihr Mike bleiben werde – «mit so viel Liebe». Dazu veröffentlichte er eine Schwarz–Weiss–Aufnahme seiner Frau, auf dem sie ein schwarzes Tanktop und offene Haare trägt. Ein zweiter Schnappschuss zeigte Paar Arm in Arm bei einem Ausflug ans Wasser.