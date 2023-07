Michael J. Fox: Emotionale Worte zum 35. Hochzeitstag

Auch später trat Tracy Pollan immer wieder an der Seite ihres Mannes auf. Sie spielte Gastrollen in dessen Serien «Chaos City» und «The Michael J. Fox Show». Die ganze Familie ist seit Kurzem in der Apple TV+-Doku «Still: A Michael J. Fox Movie» zu sehen. Sie zeichnet Michael J. Fox' Leben mit Parkinson nach. Seit über 30 Jahren leidet er an der Krankheit.