Michael J. Fox nennt Christopher Lloyd seinen «besten Kumpel»

Was ihn in dieser Zeit besonders überraschte: Lloyds tiefes, fast philosophisches Verhältnis zur Schauspielerei. «Wir sassen zusammen und haben über Schauspiel gesprochen, über Shakespeare und ‹King Lear›. Dieser Typ könnte King Lear spielen. Die Leute erwarten das nicht von ihm. Er steckt voller Überraschungen», so Fox. Das Bild des schrulligen Erfinders, das Lloyd in den Filmen so unnachahmlich verkörperte, verdecke dabei, wer er als Künstler wirklich sei. «Er ist nicht einfach nur ein verrückter Typ, er ist ein Künstler.»