Michael J. Fox nimmt eigene Todesmeldung mit Humor

Der Schauspieler selbst reagierte mit Humor auf den Vorfall. Auf Threads wandte sich der 64–Jährige an seine Follower und fragte: «Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr den Fernseher einschaltet und seht, dass CNN über euren Tod berichtet?» Fox witzelte, ob er zu einem anderen Nachrichtensender umschalten, seine Frau anrufen oder sich sogar kochendes Wasser über den Schoss giessen sollte, um zu sehen, ob es wehtut. Schliesslich nahm er die Situation mit Selbstironie: Er könne sich auch einfach entspannen, «da die Nachrichten mich so ziemlich jedes Jahr für tot erklären».