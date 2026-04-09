Michael J. Fox stellt klar: Er lebt und es geht ihm gut

Doch die Entwarnung folgte prompt. Das Management des Schauspielers wandte sich an das US–Promiportal «TMZ» und stellte klar: «Michael geht es grossartig. Er war gestern bei PaleyFest. Er war auf der Bühne und hat Interviews gegeben.» Tatsächlich war Fox tags zuvor beim PaleyFest–Event zur dritten Staffel der Apple–TV+–Serie «Shrinking» aufgetreten, in der er als Gaststar zu sehen ist – sein erstes Engagement nach dem Rückzug aus dem Schauspielgeschäft.