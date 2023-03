Michael J. Fox über Ehefrau Tracy Pollan: «Alles Gute kommt von ihr»

Pollan und Fox lernten sich in den achtziger Jahren am Set der langlebigen Sitcom «Familienbande» (1982-1989) kennen, in der Pollan die Freundin der von Fox verkörperten Hauptfigur spielte. Und auch in schlechten Zeiten sind die beiden stets füreinander da, wie sie immer wieder bewiesen haben. Fox leidet bereits seit Anfang der 1990er Jahre an einer Parkinson-Erkrankung.