Michael J. Fox über Matthew Perry: Eishockey, Witz und Grosszügigkeit

Fox erinnert sich auch an eine besonders grosszügige Geste von Perry. So half der «Friends»–Star dem Schauspieler offenbar beim Aufbau seiner Stiftung, die Mittel zur Forschung über die Parkinson–Krankheit bereitstellt. «Ich hoffe, das ist nicht indiskret... aber als sie ihren ersten grossen Deal [mit ihren Friends–Verträgen] machten und für den Rest ihres Lebens zu Millionären wurden, schrieb er einen dicken, fetten Scheck an die Stiftung», erzählt Fox. «Wir waren ganz am Anfang und versuchten, auf die Beine zu kommen. Und das war so ein Vertrauensbeweis.»