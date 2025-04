Michael J. Fox und Sheryl Crow herzen sich auf dem roten Teppich

Wie auch im vergangenen Jahr, hat der an Parkinson erkrankte Michael J. Fox (63) in Nashville zu einer Spendengala zugunsten seiner Stiftung für Parkinson–Forschung eingeladen. Und wie schon 2024 folgten die Stars erneut fleissig seiner Einladung. Das belegen Bilder vom roten Teppich, die im Rahmen der Veranstaltung namens «A Country Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's» entstanden.