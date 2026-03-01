Michael Jackson: Enge Freunde erheben schwere Missbrauchsvorwürfe

Die Nachlassverwalter von US–Musiker Michael Jackson (1958–2009) sieht sich mit einer neuen, schwerwiegenden Klage konfrontiert: Vier Geschwister aus der ehemals eng befreundeten Familie Cascio, die über Jahrzehnte als loyale Wegbegleiter des «King of Pop» galten, werfen dem verstorbenen Sänger laut Berichten des Musikmagazins «Rolling Stone» systematischen sexuellen Missbrauch und Kinderhandel vor. Die Kläger behaupten demnach in der Klageschrift, dass Jackson sie als Kinder über Jahre hinweg gezielt manipuliert und missbraucht habe.