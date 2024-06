Michael Jackson hatte halbe Milliarde Dollar Schulden, als er starb

Geplatzte Tour verursachte hohe Schulden

Bevor er starb, steckte Michael Jackson in den Vorbereitungen für seine Konzertserie mit dem Titel «This Is It», die vom 13. Juli 2009 bis 6. März 2010 an 50 Abenden in der Londoner O2–Arena stattfinden sollte. 18 Tage vor Beginn starb der Musiker. Dies führte laut «NBC News» dazu, dass sein Nachlass gegenüber dem Tourveranstalter A.E.G. mit 40 Millionen Dollar belastet wurde.