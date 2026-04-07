Michael Jackson: Neue Bilder sollen Missbrauchsvorwürfe bekräftigen

Die britische «Daily Mail» hat nun Fotos veröffentlicht, die die Vorwürfe bekräftigen sollen. Eine Aufnahme soll den damals neunjährigen Dominic Cascio zeigen, den Michael Jackson auf dem Bild im Arm hält und der sich offenbar unwohl fühlt. Das Foto soll 1996 und damit in der Zeit entstanden sein, in der Dominic behauptet, dass Jackson ihn missbraucht habe. «Ich kann mir nur vorstellen, dass der Gesichtsausdruck etwas mit dem zu tun hatte, was ich in diesem Moment erlebt hatte», sagte der heute 39–Jährige der «Daily Mail». «Ich kann die Angst und Verwirrung, die ich damals erlebt habe, noch erkennen.» Ob Jackson sich schuldig gemacht hat, beantworten die Bilder nicht. Die Darstellung auf den Fotos lässt keine Rückschlüsse auf mögliches Fehlverhalten zu.