Michael Jacksons Bruder Tito: Fünf Tage nach München-Gig verstorben

Gründungsmitglied von The Jackson 5

Tito Jackson war Gründungsmitglied von The Jackson 5, zu denen auch Michael, Jackie, Jermaine und Marlon (und später Randy Jackson) gehörten. Die Familien–Popgruppe hatte in den 70er Jahren Hits wie «I Want You Back», «ABC» und «I'll Be There». Die Band wurde 1997 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und erhielt ausserdem einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Der Verstorbene startete auch eine Solokarriere und veröffentlichte zwei Studioalben. 2021 erzählte er im Interview mit dem Magazin «Blues Blast»: «Ich wollte Musik machen und wieder auf der Bühne stehen. Ich habe praktisch mein ganzes Leben lang die Sachen der Jackson 5 gespielt, aber in meiner Familie war der Blues die Hauptmusik. Ich wollte einfach jammen, aber ich konnte keine Profis dazu bringen, so etwas zu machen.»