Michael Kessler hatte einen Nachteil bei «LOL: Last One Laughing»

Mit wem haben Sie nach der Show noch Kontakt? Sind neue Freundschaften entstanden?

Kessler: Wir sind doch Feinde in der Show. Nein, ich glaube jetzt nicht, dass da Freundschaften entstehen in so einem Format. Wir sind mit anderen Dingen beschäftigt in dem Moment, müssen uns auf andere Dinge konzentrieren. Aber es ist schön, neue Leute und Kollegen kennenzulernen. Das klappt ganz gut in dem Format.