Michael Michalsky über die Trendfarbe: «Rot symbolisiert Kraft»

2023 könnte das Jahr der Farbe werden, zumindest in Sachen Mode. Auch wenn Pantone Viva Magenta als die Trendfarbe des Jahres auserkoren hat, so setzen derzeit viele Stars und Sternchen auf einen anderen Ton: ein knalliges Rot! Was es damit auf sich hat und ob wir künftig mit noch mehr Rot rechnen können, verrät Modedesigner Michael Michalsky (55) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.