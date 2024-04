Michael Moore: Der wütendste Mann Amerikas wird 70

Weltbestseller «Stupid White Men»

In dieser Zeit begann Moore zudem, seine gesellschaftskritische Agenda in schriftlicher Form weiterzuverfolgen, zunächst 1996 mit dem Buch «Querschüsse» (engl. «Downsize This»), in dem er das dysfunktionale Parteiensystem und die Skrupellosigkeit amerikanischer Konzerne unter die Lupe nahm. Seinen grössten literarischen Erfolg landete er im Jahr 2001 mit dem Werk «Stupid White Men», welches zufälligerweise genau einen Tag vor den Terroranschlägen am 11. September 2001 die Druckereien verliess. In dem internationalen Bestseller nahm er in gewohnt bissiger Form die Umstände der Wahl George W. Bushs (77) zum Präsidenten der USA aufs Korn und warf einen kritischen Blick auf die Weltmachtstellung der USA.