Michael Mronz über Guido Westerwelle: «Denke fast jeden Tag an ihn»

«Es ging darum zu zeigen, dass es normal ist»

Dass diese Liebe auch nach aussen hin sichtbar war, zeigt eine kleine Geschichte, die Mronz im «Stern»–Interview erzählt: Ein junger Arzt aus Deutschland sprach ihn einmal auf der Strasse in New York an und sagte: «Danke, dass Sie Ihr Leben zu zweit so selbstverständlich gelebt haben. Das hat mir den Mut gegeben, mich vor meinen Eltern zu outen.» Genau das sei es gewesen, worum es Westerwelle gegangen sei – nicht um Aktivismus, sondern darum zu zeigen, dass es normal ist. «So haben wir es auch als Paar gehalten: Wir sind einfach gemeinsam zu Veranstaltungen gegangen. Jeder konnte sich seinen Teil denken.»