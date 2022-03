Michael Ostrowski setzt auf «gutes Patchwork mit viel Verständnis»

Worauf werden Sie mehr angesprochen, auf die Eberhoferkrimis oder sind es schon die Krimis aus Passau?

Michael Ostrowski: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Tage, da kennt mich einfach jeder aus den Eberhoferkrimis und dann sprechen mich Leute auf den Krimi aus Passau an. Ich kann es nie vorhersagen, wer was schaut. In Österreich ist es natürlich nochmal anders, weil ich da ja noch mehr gemacht habe. Insgesamt ist es inzwischen so fifty-fifty würde ich sagen. Das Feedback ist aber immer positiv, was mich natürlich sehr freut.