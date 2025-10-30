Michael Patrick Kelly: Neuer Song mit Geschwistern ist «ein Geschenk»

Zum Beispiel «Calcutta Angel», über Ihre Zeit in Indien.

Kelly: Ja, da war ich mit Mitte 20. Damals lebte ich in einem Schloss und hatte das, was für viele Glückssymbole sind: Vermögen und Ruhm. Ich war sehr jung am Peak des Erfolgs angekommen und hatte trotzdem eine innere Leere und Sehnsucht nach mehr. Mehr von dem, was man nicht kaufen kann. Auf der Suche nach einem tieferem Sinn bin ich nach Kalkutta geflogen und habe drei Wochen in einem Hospiz gearbeitet. Dieser Kulturschock vom Popstar–Lifestyle mit Prunk und Privatjet zu extremer Not und Armut hat mich verändert. An diesem Ort sind so besondere Dinge passiert: Ich sollte zum Beispiel im Sterbehaus singen. Die meisten Menschen lagen apathisch da, doch mit der Musik kam das Leben in viele zurück. Aus diesem Ort des Todes wurde ein Ort der Lebensfreude. Das hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, was Musik für Medizin sein kann. Wenn man in seinem Leben alles hat, aber trotzdem nicht weiss, was man damit anfangen soll und sich dann anderen hingibt, die in Not sind, hilft das unfassbar.