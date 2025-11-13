Michael Polansky plaudert über Hochzeitspläne mit Lady Gaga

Dass sie mit Polansky den Richtigen gefunden hat, weiss die Sängerin schon lange. «Ich habe nie jemanden wie Michael getroffen», schwärmte sie bereits in der «Vogue». «Er ist so schlau und so nett. Und sein Leben und mein Leben sind sehr unterschiedlich. Er ist ein sehr privater Mensch und er ist nicht mit mir zusammen aus irgendeinem anderen Grund, als dass wir füreinander bestimmt sind.» Im «Rolling Stone» wird sie noch deutlicher: «Jemanden zu lieben, der sich um das echte Ich kümmert, hat einen sehr grossen Unterschied gemacht.» Mit Polansky könne sie komplett sie selbst sein.