«Michael»-Premiere in Berlin: Diese Jackson-Familienmitglieder fehlten

Dass Paris der Premiere fernbleibt, kommt nicht überraschend. Ihre Haltung zum Film hat sie bereits mehrfach deutlich gemacht. Als Schauspieler Colman Domingo (56) – er spielt Joe Jackson im Film – im September 2025 behauptete, Paris und Prince seien dem Projekt gegenüber sehr unterstützend eingestellt gewesen, reagierte Paris laut «Page Six» auf Instagram. Sie habe null Prozent Anteil an dem Film gehabt, betonte sie. Sie habe lediglich einen frühen Drehbuchentwurf gelesen, Anmerkungen gemacht und, als diese nicht berücksichtigt wurden, das Projekt hinter sich gelassen. Zwischenzeitlich klärten sich die Missverständnisse mit Domingo, doch ihre Ablehnung des Films selbst blieb bestehen. Gemäss «TMZ» warf sie dem Nachlassverwalter John Branca zudem vor, durch seine Unerfahrenheit eine kostspielige Nachproduktion verursacht zu haben. Der Nachlass wies die Vorwürfe zurück.