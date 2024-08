Michael Schanze: So geht es ihm nach dem Tod seiner Uschi

«Uschi war mein Halt, mein Hafen»

Dass sie vor ihm gehen musste, will ihm nicht in den Kopf. «Ich war doch der mit den vielen Krankheiten, nicht Uschi», so Schanze, dem nach einem Skiunfall im Jahr 2003 mit einer Knieprothese lebt und 2019 eine beidseitige Lungenembolie überlebte. «Uschi war da immer an meiner Seite», so der Moderator. «Sie war die Speerspitze zum normalen Leben, in das ich mich wieder gesehnt habe. Uschi war mein Halt, mein Hafen.»