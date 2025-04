Michael Schumacher jetzt Opa: Tochter Gina ist Mama geworden

«Willkommen auf der Welt, Millie», schreibt die 28–Jährige, die im vergangenen Jahr geheiratet hat, auf Englisch dazu. «Wir sind mehr als gesegnet, dich in unserem Leben zu haben», schwärmt Schumacher. Die gemeinsame Tochter wurde am 29. März geboren, wie das Paar zudem in dem kurzen Beitrag mitteilt.