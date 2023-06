Michael Shannon lehnte «Star Wars»-Rolle ab: «Hirnlose Unterhaltung»

Michael Shannon: «Ich will keine hirnlose Unterhaltung machen»

Die Arbeit an grossen Blockbuster-Filmen würde der unter anderem aus «The Shape of Water» (2017) und «Knives Out» (2019) bekannte Darsteller nach eigener Aussage als «nicht besonders stimulierend» empfinden. «Ich will nie in einem Franchise steckenbleiben», führte Shannon aus, und fügte hinzu: «Ich will keine hirnlose Unterhaltung machen. Die Welt braucht nicht mehr hirnlose Unterhaltung. Wir sind davon überflutet.» Projekte, für die er sich als Schauspieler entscheidet, müssten «irgendeine Art von Absicht» verfolgen.