Michael Sheen möchte «auf keinen Fall» ein britischer Royal sein

«Ich würde dieses Leben nicht führen wollen»

Dem «People»–Magazin erklärte Sheen seine Gründe: «Dieses märchenhafte Bild scheint so aussergewöhnlich zu sein – in Palästen zu leben, alles zu haben, was man sich wünscht, mit Bediensteten und all diesen Dingen. Aber die Realität scheint zu sein, dass es weitaus mehr Einschränkungen als Freiheiten gibt. Kein Reichtum, kein Vermögen und kein Privileg können den Verlust grundlegender Freiheiten wettmachen, die viele von uns für selbstverständlich halten. Also nein, ich würde dieses Leben nicht führen wollen.»