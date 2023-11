Michael Sheen spielt Prinz Andrew in neuer Royal-Serie

Michael Sheen (54) wird in der neuen Amazon–Studios–Serie «A Very Royal Scandal» eine der Hauptrollen übernehmen. Wie «Sky News UK» berichtet, schlüpft er in die Rolle von Prinz Andrew (63). An seiner Seite übernimmt Ruth Wilson (41) den weiblichen Hauptpart. Gemeinsam werden sie in der Amazon–Studios–Produktion die Geschichte des Epstein–Skandals rund um den Sohn von Queen Elizabeth II. (1926–2022) nachzeichnen.