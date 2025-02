Michael Westphal: Ein Tennisstar wie eine Sternschnuppe

So könnte man, stark verkürzt, in drei Sätzen Michael Westphal (1965–1991) beschreiben, der kurze Zeit ein Liebling der Deutschen war. Sein Tod mit nur 26 Jahren war der tragische Schlusspunkt des Lebens eines Sportlers, dessen Name allmählich in Vergessenheit gerät. Am 19. Februar wäre er 60 Jahre alt geworden.