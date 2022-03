Michaela May: Abgründe, Krisen und ein grosses Glück

Erstmals stand die gebürtige Münchnerin als Zehnjährige in einem Ballettstück auf der Bühne. Da hiess sie noch Gertraud Mittermayr. Zwei Jahre später hatte sie ihr Leinwand-Debüt im Kinofilm «Onkel Toms Hütte», eine tragende Nebenrolle an der Seite des damaligen Stars O.W. Fischer (1915-2004). Auftritte in einem «Jerry Cotton» sowie im Krimi-Dreiteiler «Flucht ohne Ausweg» (1967) folgten und 1970 die erste Bühnenrolle in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin.