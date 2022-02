Michelle feiert 50. Geburtstag: So verbringt sie ihr Jubiläumsjahr

Für Sängerin Michelle ist 2022 gleich ein doppeltes Jubiläumsjahr: Sie feiert am 15. Februar ihren 50. Geburtstag. Ausserdem steht ihr 30. Bühnenjubiläum an. Ein Blick zurück: 1993 erschien ihre erste Single «Und heut' Nacht will ich tanzen» - Hits wie «Wie Flammen im Wind» und «Wer Liebe lebt» folgten in den Jahren darauf.