Michelle: Gesungene Liebeserklärung von Freund Eric Philippi

«9000 Tage» thematisiert Altersunterschied des Paares

Doch Silbereisen fuhr fort: «Er hat für dich einen ganz besonderen Song geschrieben, in dem es um die 9000 Tage geht, die du ihm im Leben voraus bist». Danach überliess er Eric Philippi die grosse Bühne, der sich im dunklen Anzug an einen Flügel setzte und das äusserst intime Liebeslied «9000 Tage» intonierte. Silbereisen, dem bewusst war, dass dies ein überwältigender Moment für Michelle sein würde, hielt die Schlagersängerin von der ersten Note an fest in seinem Arm.