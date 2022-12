Michelle Hunziker: Besondere Geburtstagsgrüsse an Tochter Aurora

Aurora Ramazzotti feiert am 5. Dezember ihren 26. Geburtstag. Mama Michelle Hunziker (45) hat es sich nicht nehmen lassen und öffentlich ihrer ältesten Tochter via Instagram gratuliert. Dafür hat die Moderatorin ein altes Foto ausgepackt: Zu sehen ist Hunziker in ihren frühen 20ern, die sich an ihre Tochter, damals noch ein Baby, kuschelt.