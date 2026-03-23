Michelle Hunziker feiert ihr Comeback bei «LOL: Last One Laughing»

Wie langjährige Fans und Zuschauer wissen, geht es bei «LOL: Last One Laughing» darum, «andere mit Stand–Up, Charakterkomik, Improvisation und vollem Körpereinsatz zum Lachen zu bringen und dabei selbst keine Miene zu verziehen», wie auch in der heutigen Mitteilung einmal mehr betont wird. Insgesamt zehn Prominente werden in Staffel sieben gegeneinander antreten. Die weiteren Kandidaten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.