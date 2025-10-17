Michelle Hunziker spricht über emotionale Therapiesitzung

Michelle Hunziker (48) zeigt sich von einer anderen Seite: Die Moderatorin öffnet sich auf Instagram und schreibt von einer bewegenden Therapieerfahrung. Zu einem Kinderfoto von sich im weissen Blumenkleid schreibt sie über eine Begegnung der besonderen Art – mit sich selbst.
«In meinem Unterbewusstsein existiert eine Frau in Latexkleidung mit spitzen Stiefeln und zwölf Zentimeter hohen Absätzen. Ich habe sie erschaffen», schreibt Hunziker in ihrem Post auf Italienisch. Diese innere Figur sei stark, mutig und muskulös. «Sie lächelt wenig und ist zu allem bereit, um jemanden zu beschützen, von dem ich bis heute nicht einmal wusste, dass er noch existiert», so die Entertainerin.
Tränen und verdrängte Schmerzen
Während einer Therapiesitzung mit ihrer Psychologin habe sie eine von der Latex–Frau bewachte Garage visualisiert. Im inneren sei «ein kleines Mädchen von etwa vier Jahren zusammengekauert» und mit traurigem Blick gesessen. «Das bin ich», schreibt Hunziker.
Die erwachsene Michelle habe das schüchterne Mädchen dann umarmt, ihr gut zugesprochen und eine Halskette mit Herzanhänger geschenkt. In diesem Moment sei sie von ihren Emotionen übermannt worden. «Die Tränen laufen mir über das Gesicht und fliessen unkontrolliert. Als wäre es ein Schmerz, den ich verdrängt habe, der aus meinem Innersten kommt, aus der Tiefe», schildert die Moderatorin den ergreifenden Augenblick.
Die Erkenntnis: Lange habe sie ihr inneres Kind zurückgelassen und in dem «mächtigen Super–Ich» eingeschlossen. «Ich habe nie auf sie gehört», stellt sie fest.
Appell an ihre Follower
Mittlerweile visualisiere Michelle Hunziker ihr inneres Kind öfter: «Ich frage sie, was sie tun möchte. Ich versuche, ihren Wünschen und Bedürfnissen nachzukommen, die ich so lange ignoriert habe... es ist eine unglaubliche Reise». Ihren Followern rät die 48–Jährige, sich ebenfalls mit ihrem Innersten auseinander zu setzen. «Uns selbst zu lieben macht uns stark», lautet ihr Fazit.