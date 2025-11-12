Michelle Hunziker und Feli moderieren Bambi-Verleihung

Spannung in drei Kategorien

Während viele Gewinnerinnen und Gewinner bereits feststehen, darunter etwa Heidi Klum (52) oder Michael Bully Herbig (57), bleibt es in drei Kategorien bis zuletzt spannend. In den Sparten Schauspieler National, Schauspielerin National und Kultur dürfen alle Nominierten bis zuletzt hoffen. Die Bambi–Jury entscheidet live am Abend über die Vergabe der drei goldenen Rehe. Auch das Publikum kann mitfiebern und mitvoten. Bei der Abstimmung über den «Musikact des Jahres» treten Kamrad (27), Oimara (35) und Zartmann (30) gegeneinander an. Zuschauerinnen und Zuschauer können noch während der Show abstimmen. Darüber hinaus dürfen sich noch weitere Preisträgerinnen und Preisträger auf die Überreichung ihres Bambis freuen.