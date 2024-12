Michelle Hunziker und Tochter Aurora feiern «sehr lebhaft» Weihnachten

Am Tag vor Weihnachten sind Michelle Hunziker (47) und ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti (28) gemeinsam in der TV–Show «Udo Jürgens Forever» (23. Dezember, 20:15 Uhr, das Erste) zu sehen, die anlässlich seines 10. Todestags (21. Dezember 2014) an den Schlagerstar erinnert. Die Sendung, die von Hunziker und Sänger Sasha (52) moderiert wird, wurde Mitte November vorab in München aufgezeichnet und so kann sich die Familie am Tag der Ausstrahlung voll und ganz auf Weihnachten freuen. Ob Hunziker und Ramazzotti dann vielleicht sogar mitten im Vorweihnachtsstress stecken, verraten sie im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news.