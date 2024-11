Michelle Hunziker und Tochter Aurora: Gemeinsames Tattoo?

Versteckte Hinweise auf einen Scherz

Während viele Fans in den Kommentaren von der süssen Geste begeistert sind, gibt es auch Zweifel an der Echtheit. In einer Instagram–Story schreibt Michelle zu einem Video: «We are getting ‹inked›» – und setzt das Wort «inked» bewusst in Anführungszeichen. «Inked» kann dabei auf Deutsch tätowiert oder eingefärbt heissen. Ein möglicher Hinweis darauf, dass es sich um einen liebevollen Scherz handeln könnte.