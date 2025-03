Michelle Obama: Das war am Anfang ihrer Ehe ein echtes Problem

Ratgeber–Podcast von der ehemaligen First Lady

Der neue Podcast von Michelle Obama und ihrem Bruder feierte am Mittwoch (12. März) mit der ersten Folge Premiere. In dem Gesprächsformat bieten sich die Geschwister als «vertrauenswürdige Ratgeber» für ihrer Zuhörer und Zuhörerinnen an. «Schreiben Sie an Michelle und Craig, um ihre Ratschläge zu erhalten zu Fragen über Karriere, Liebe, Elternschaft und darüber hinaus», heisst es auf Spotify. Neue Folgen sollen jede Woche erscheinen.