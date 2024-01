Michelle Obama feiert 60. Geburtstag: Warum Amerika sie so liebt

Ihre Memoiren haben sich über zehn Millionen Mal verkauft

Kritiker lieben den flüssigen, fast literarischen Stil des Buches, das Michelle Obama selbst geschrieben hat. Vor allem die selbstironischen Passagen kommen nicht nur beim Publikum sehr gut an. So schrieb eine Kritikerin der «Zeit»: «Neu und unerhört an der Autobiografie der früheren First Lady ist aber die schonungslose Selbstkritik, mit der sie ihr bisheriges Leben überprüft.» Das Interesse an dem Werk war so gross, dass die Autorin bei der Lesereise durch die USA in gefüllten Stadien auftrat. Das Buch wurde bislang über zehn Millionen Mal verkauft.